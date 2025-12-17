Te l’avrei detto | Amicizia e Imprevedibilità al Teatro Trastevere

Cosa: Te l’avrei detto, commedia brillante che unisce comicità e riflessione. Dove e Quando: Prima nazionale al Teatro Trastevere di Roma, dal 27 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Perché: Uno spettacolo pieno di colpi di scena che esplora l’amicizia e le assurdità della vita quotidiana. Il Teatro Trastevere si prepara a chiudere l’anno e inaugurare il nuovo con un debutto atteso: la commedia Te l’avrei detto. Scritta e diretta da Luca Giacomozzi, l’opera promette di essere un’esperienza teatrale in grado di divertire il pubblico romano e al contempo stimolare una riflessione sui legami umani. Con un cast affiatato composto da Francesco Trifilio, Francesca Pausilli, Margherita De Silva, Davide Albano, Claudio Scaramuzzino e Danny Francucci, lo spettacolo mette in scena una storia apparentemente semplice, ma destinata a rivelare più di quanto le prime risate possano suggerire. 🔗 Leggi su Ezrome.it

