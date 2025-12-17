Taurianova l’ex pretura diventa spazio culturale grazie all’accordo tra Comune e Demanio
Taurianova trasforma un edificio storico in un nuovo spazio culturale grazie a un accordo tra il Comune e il Demanio. Dal 21 dicembre al 7 gennaio, l’ex pretura ospiterà la tradizionale mostra di Presepi napoletani, promossa dall’associazione Amici del Palco, inaugurando un percorso di valorizzazione e fruizione culturale del patrimonio locale.
Taurianova riapre le porte di un edificio storico per la cultura: l’ex pretura ospiterà dal 21 dicembre al 7 gennaio, la tradizionale mostra di Presepi napoletani a cura dell’associazione Amici del Palco, grazie a un accordo tra il comune e la direzione regionale dell’Agenzia del Demanio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
