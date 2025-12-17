Tasse con il regalo del Governo a Roma si può tagliare l' Irpef dello 0,4%
Il Governo ha approvato un emendamento da oltre mezzo miliardo di euro destinato a Roma Capitale, permettendo di ridurre l'Irpef dello 0,4%. Questa misura, che esce dalla gestione commissariale, mira a alleggerire la pressione fiscale sui contribuenti romani e a migliorare la situazione finanziaria dell'ente locale.
L'approvazione di un emendamento da oltre mezzo miliardo di euro da parte del Governo, tutto dedicato alle casse di Roma Capitale, non solo fa uscire l'ente dalla gestione commissariale dovuta ai debiti accumulati prima del 2008, ma prospetta una minore pressione fiscale per i contribuenti romani. Romatoday.it
