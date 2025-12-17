Taser bola wrap e cuscino per Tso | le nuove dotazioni della polizia locale di Cinisello

Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha approvato nuove dotazioni per la polizia locale, tra cui Taser, bola wrap e cuscini per Tso, introducendo modifiche ai regolamenti sull'armamento. Questi aggiornamenti mirano a migliorare le strategie di intervento e la sicurezza degli agenti durante le operazioni sul territorio.

