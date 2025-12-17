Taser bola wrap e cuscino per Tso | le nuove dotazioni della polizia locale di Cinisello
Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha approvato nuove dotazioni per la polizia locale, tra cui Taser, bola wrap e cuscini per Tso, introducendo modifiche ai regolamenti sull'armamento. Questi aggiornamenti mirano a migliorare le strategie di intervento e la sicurezza degli agenti durante le operazioni sul territorio.
Taser, bola wrap e cuscini per Tso. Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha approvato diverse modifiche ai regolamenti dell'armamento della polizia locale. Per le maggiori responsabilità acquisite, gli agenti della Locale di Cinisello verranno dotati di strumenti ulteriori per intervenire. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
