Tarros giovane e gagliarda | Più forti delle avversità
La Tarros si distingue per la sua squadra giovane e determinata, capace di affrontare le sfide con forza e coraggio. Composta da talenti emergenti, alcuni dei quali ancora molto giovani, questa formazione incarna lo spirito di resilienza e passione che la contraddistingue nel panorama sportivo.
E’ una favola, bella e pulita, quella della Tarros, come il viso dei ragazzi che la compongono. Alcuni dei quali giovanissimi (quattro 2005 ed un 2006), che sembrano già uomini. Francesco Deri, Tristan Lamperi, Francesco Tedoldi, Jacopo Cellerini e Matteo Sabbadini, la cui rottura del crociato ad inizio stagione non gli impedisce però di incitare dalla panchina. Carattere, caparbietà e qualità tecniche ed umane che vanno a braccetto e senza le quali non si costruiscono i propri sogni. Ecco che la vittoria, anche inaspettata se vogliamo, contro Cecina, potrebbe rappresentare lo ‘scatto’ della stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
TARROS AL PALASPRINT CON UNA ASSENZA PESANTE Pesenato rientra, ma Kmetic non potrà purtroppo essere della partita. Spezia Basket Club - facebook.com facebook
