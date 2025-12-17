Tar Campania sospeso il divieto di noleggio auto a ditta di Casal di Principe
Lo scorso agosto, il prefetto di Caserta aveva emesso un'ordinanza di sospensione dell'attività di noleggio auto presso una ditta di Casal di Principe, notificata il 19 settembre. Recentemente, è stato annunciato il sospensione di questo divieto, consentendo nuovamente all’azienda di operare nella zona.
Tempo di lettura: 2 minuti Lo scorso agosto il prefetto di Caserta aveva vietato alla ditta di svolgere l’attività di noleggio presso i locali di Casal di Principe (provvedimento notificato il successivo 19 settembre). Ora però il Tar Campania (V sezione) ha sospeso la decisione, su ricorso di un’azienda del settore automotive (difesa dall’avvocato Mario Caliendo ). Il provvedimento della Prefettura riguardava l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente, per la quale risulta segnalazione certificata di inizio attività trasmessa dalla società a febbraio scorso. La motivazione del divieto risiedeva in esigenze di pubblica sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
