Tappa cesenate per Arturo Brachetti, al Bonci l'arte dell'illusionismo va in scena con "Solo - The legend of quick-change

Maestro internazionale del trasformismo, inserito nel Guinness dei primati come il più prolifico e veloce al mondo, Arturo Brachetti fa di nuovo tappa al Teatro Bonci lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 20.30), con l’ottavo tour di "Solo - The Legend of quick-change", on man show che dal 2017. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

