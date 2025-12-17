Tappa cesenate per Arturo Brachetti al Bonci l' arte dell' illusionismo va in scena con Solo - The legend of quick-change
Arturo Brachetti, maestro internazionale del trasformismo e recordman mondiale per rapidità e prolificità, torna al Teatro Bonci di Cesena con lo spettacolo
Maestro internazionale del trasformismo, inserito nel Guinness dei primati come il più prolifico e veloce al mondo, Arturo Brachetti fa di nuovo tappa al Teatro Bonci lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 20.30), con l’ottavo tour di "Solo - The Legend of quick-change", on man show che dal 2017. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Danno patrimoniale: stato dell’arte e prospettive future
Leggi anche: "Lungomare ad arte", domenica 12 ottobre pedalata da Villa Pendola agli scogli dell'Accademia
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Sabato 13 dicembre abbiamo dato avvio, insieme, al tour che si pone l’obiettivo di conoscere da vicino i cantieri e le opere finanziati dal PNRR, in città. Prima tappa: nuovo polo dell’infanzia dell’Osservanza (a partire dalla vecchia scuolina). Un percorso propo - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.