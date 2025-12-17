Tanti auguri caro vecchio Diavolo! Il Milan compie 126 anni

Il Milan festeggia 126 anni di storia, passione e successi. Un traguardo importante che rende omaggio alle radici del club e alla sua leggenda. In questa occasione speciale, riviviamo le parole del fondatore e celebriamo un passato ricco di emozioni, con la speranza di un futuro ancora più grandioso. Un compleanno che riunisce tifosi di ogni generazione, uniti dall’amore per il Diavolo.

