Tanti auguri caro vecchio Diavolo! Il Milan compie 126 anni
Il Milan festeggia 126 anni di storia, passione e successi. Un traguardo importante che rende omaggio alle radici del club e alla sua leggenda. In questa occasione speciale, riviviamo le parole del fondatore e celebriamo un passato ricco di emozioni, con la speranza di un futuro ancora più grandioso. Un compleanno che riunisce tifosi di ogni generazione, uniti dall’amore per il Diavolo.
Tanti auguri, caro vecchio Diavolo! Il Milan celebra il suo 126° compleanno e lo fa in grande stile, con le parole del fondatore che diedero inizio alla leggendaria storia del club. "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari!". Aveva ragione da vendere Herbert Kilpin, visto che, da quel lontano 16 dicembre 1899 in cui, nella Fiaschetteria Toscana di Via Berchet, si fondava il primo club di Milano, i colori rossoneri hanno scritto pagine indelebili del calcio mondiale. Una storia di successi che ha portato il Milan a fregiarsi a lungo del titolo di Club più titolato al Mondo per numero di competizioni internazionali riconosciute dalla FIFA.
BUON COMPLEANNO
