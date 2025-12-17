' Talk laboratorio arte' | ' Tu sei Agata'

Il 21 dicembre, presso il Palazzo della Cultura, si svolge

TU SEI AGATA - LABORATORIO · TALK · ARTE. 21 dicembre Palazzo della Cultura, partecipazione gratuita. Un progetto partecipativo e corale ideato dall’artista Domenico Pellegrino, che celebra Sant’Agata, simbolo di forza, resistenza e rinascita. Con il patrocinio del Comitato per la festa di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

