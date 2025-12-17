' Talk laboratorio arte' | ' Tu sei Agata'
Il 21 dicembre, presso il Palazzo della Cultura, si svolge
TU SEI AGATA - LABORATORIO · TALK · ARTE. 21 dicembre Palazzo della Cultura, partecipazione gratuita. Un progetto partecipativo e corale ideato dall’artista Domenico Pellegrino, che celebra Sant’Agata, simbolo di forza, resistenza e rinascita. Con il patrocinio del Comitato per la festa di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour
Leggi anche: Blitz nel laboratorio di opere d'arte, scoperto un giro di falsi. E c'è droga nel magazzino
drama
'Talk, laboratorio, arte': 'Tu sei Agata' - Un progetto partecipativo e corale ideato dall’artista Domenico Pellegrino, che celebra Sant’Agata ... cataniatoday.it
Ieri Arena Indoor si è trasformata in un laboratorio di idee. Talk, networking, visioni che si incrociano. Sì, ieri erano tutti ingegneri. Ma prima ancora, erano persone. Professionisti, menti curiose, corpi presenti nello stesso luogo, a condividere tempo, ascolto, po - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.