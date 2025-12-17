Tajani e Lollobrigida a Milano per la terza Conferenza nazionale dell' export

A Milano si tiene la terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese, con la partecipazione di figure di rilievo come il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. L’evento rappresenta un momento di confronto e strategia per rafforzare la presenza internazionale delle imprese italiane.

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani inaugurerà oggi a Milano con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida la terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese. Lo riferisce in una nota la Farnesina, spiegando che l’iniziativa, organizzata con il contributo di Agenzia Ice, Sace, Simest e Cdp, vedrà la partecipazione anche del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e del vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. Con circa 1800 partecipanti registrati fra imprenditori, liberi professionisti e rappresentanti delle associazioni di categoria, la Conferenza di Milano offrirà agli oltre 150 titolari delle nostre sedi diplomatiche la possibilità di incontrare direttamente esponenti del tessuto produttivo e finanziario italiano in una fitta serie di incontri, così come approfondire gli strumenti offerti dal Piano d’Azione per l’Export Italiano lanciato dal Ministro Tajani per rafforzare la presenza del Made in Italy sui mercati esteri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

