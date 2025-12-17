Tabacchi rapinato da due persone armate indagano i carabinieri
Due uomini armati hanno rapinato un bar tabacchi a San Valentino Torio domenica scorsa. I carabinieri stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e fare piena luce sull’accaduto. La comunità è ancora scossa dall’episodio, che mette in evidenza l’importanza di aumentare la sicurezza nei locali pubblici. Le forze dell’ordine seguono diverse piste per garantire giustizia e tutela ai cittadini.
I carabinieri di San Valentino Torio stanno indagando su di una rapina ad un bar tabacchi, domenica scorsa, commessa da due persone armate. Il colpo ha fruttato circa 8000 euro.La rapinaI due, a volto coperto, avrebbero fatto irruzione nell'attività commerciale in via Provinciale, per poi quasi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Colleferro | Segni. Adescato in casa con la scusa di consumare droga viene aggredito e rapinato del marsupio. I Carabinieri arrestano 4 persone
Leggi anche: Due violente risse nel centro storico di Paternò, due persone ferite: indagano i carabinieri
Rapina a mano armata al bar tabacchi sulla Statale 100: cinque arresti; Rapina in un bar tabacchi di viale Dante: indagini in corso; Beve al bancone poi rapina il bar-tabaccheria; Tabaccheria sotto sequestro, si ipotizza il reato di riciclaggio: arrestati due borseggiatori beccati a fare acquisti con carte di....
Rapina in un bar-tabacchi, banditi portano via bottino da 8000 euro - Tanta paura, a San Valentino Torio, qualche giorno fa, quando due persone - msn.com
Rapina a mano armata in tabaccheria 5 persone aggrediscono titolare
INCASTRATO DALLE TELECAMERE E DALLA PARRUCCA: POLIZIA ARRESTA IL RAPINATORE DELLA RIVENDITA DI TABACCHI A TALSANO La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, em - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.