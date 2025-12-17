Sydney Sweeney come Marilyn Monroe | è una diva in bianco con maxi scollatura e gonna di piume

Sydney Sweeney ha catturato l’attenzione alla première di Housemaid a Los Angeles, indossando un elegante abito bianco con maxi scollatura e gonna di piume. La star si è ispirata a Marilyn Monroe, sfoggiando un look glamour e sofisticato che ha suscitato grande fascino tra i presenti.

Sydney Sweeney è stata la grande protagonista della première di Housemaid che si è tenuta a Los Angeles, in occasione della quale si è trasformata in una moderna Marilyn Monroe: ecco il look. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sydney Sweeney channels Marilyn Monroe at premiere of The Housemaid

