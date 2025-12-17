Sydney attentatori Bondi Beach rimasero in hotel durante tutto soggiorno nelle Filippine

Durante il mese di novembre, i due attentatori di Bondi Beach sono rimasti in un resort delle Filippine, dove hanno trascorso gran parte del loro soggiorno. La loro presenza nel paese è stata discreta, lontana dagli occhi del pubblico, prima di portare avanti i loro piani a Sydney. Un episodio che ha suscitato molte domande sulla loro provenienza e sulle motivazioni dietro le azioni compiute.

Avrebbero trascorso quasi tutto il mese di novembre in un resort delle Filippine i due attentatori di Bondi Beach a Sydney. L'attentato è avvenuto durante le celebrazioni per la festività ebraica di Hanukkah, ed è costato la vita a 15 persone. Secondo la polizia filippina e il personale dell'hotel i due hanno trascorso l'intera permanenza di quattro settimane a Davao City, lasciando raramente l'hotel se non per un'ora circa alla volta e senza mai parlare con altri ospiti o ricevere visite. Lo riporta il Guardian. La polizia filippina ha visitato oggi il GV Hotel di Davao City e ha scoperto che i due, Naveed Akram, 24 anni, e suo padre Sajid di 50 anni, hanno soggiornato nella stessa stanza dall'1 al 28 novembre, ovvero tutta la durata della loro visita nel Paese.

