Sydney a Bondi in 200 organizzano una nuotata per omaggiare le vittime dell' attentato

A Bondi Beach, Sydney, circa 200 persone hanno partecipato a una nuotata commemorativa per onorare le vittime della sparatoria di massa avvenuta domenica scorsa, dimostrando solidarietà e vicinanza alla comunità colpita dall'attentato.

Circa 200 persone hanno partecipato ad una nuotata commemorativa a Bondi Beach a Sydney per rendere omaggio alle vittime della sparatoria di massa di domenica scorsa. La sparatoria in cui sono rimaste uccise 15 persone durante la celebrazione di Hanukkah domenica è stata “un attacco terroristico ispirato dallo Stato islamico”, ha detto martedì il commissario di polizia federale australiano Krissy Barrett. I sospettati erano padre e figlio, di età compresa tra 50 e 24 anni, hanno detto le autorità. Venticinque persone sono ancora ricoverati negli ospedali, dieci di loro in condizioni critiche. Tre di loro sono bambini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

