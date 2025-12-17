Sviluppo hi tech bando Step da 315 milioni | Ma i fondi rischiano di essere poco fruibili in Sicilia

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata a Palermo l’opportunità di finanziamento del bando Step, dedicato alle tecnologie strategiche per l’Europa, con un totale di 315 milioni di euro. Imprese e centri di ricerca si sono confrontati sulle potenzialità e le criticità di questa misura, evidenziando in particolare i rischi legati alla fruibilità dei fondi in Sicilia.

Immagine generica

Imprese e centri di ricerca dei principali settori dell’hi tech hanno partecipato ieri pomeriggio, nella sede di Sicindustria a Palermo, alla presentazione delle opportunità offerte dal nuovo bando Step (Strategic technologies for Europe platform) da 315 milioni di euro, finanziato nell’ambito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Alluvione marzo 2025, aperto il bando per il sostegno alle imprese: fondi per 2,4 milioni di euro, 10mila euro l'importo massimo per attività

Leggi anche: Viaggi d’istruzione a rischio stop: senza regole chiare sugli appalti e con il bando Consip contestato, 5 milioni di studenti rischiano di perdere esperienze formative uniche. L’allarme delle associazioni di categoria

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

BANDO PER RICERCA E SVILUPPO, FINANZIATI 97 PROGETTI DALLA REGIONE

Video BANDO PER RICERCA E SVILUPPO, FINANZIATI 97 PROGETTI DALLA REGIONE

sviluppo hi tech bandoSviluppo hi tech, bando Step da 315 milioni: "Ma i fondi rischiano di essere poco fruibili in Sicilia" - Sicindustria avverte: "I criteri di accesso e il livello richiesto non sempre sono coerenti con la reale s ... palermotoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.