Sviluppo hi tech bando Step da 315 milioni | Ma i fondi rischiano di essere poco fruibili in Sicilia
È stata presentata a Palermo l’opportunità di finanziamento del bando Step, dedicato alle tecnologie strategiche per l’Europa, con un totale di 315 milioni di euro. Imprese e centri di ricerca si sono confrontati sulle potenzialità e le criticità di questa misura, evidenziando in particolare i rischi legati alla fruibilità dei fondi in Sicilia.
Imprese e centri di ricerca dei principali settori dell’hi tech hanno partecipato ieri pomeriggio, nella sede di Sicindustria a Palermo, alla presentazione delle opportunità offerte dal nuovo bando Step (Strategic technologies for Europe platform) da 315 milioni di euro, finanziato nell’ambito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
BANDO PER RICERCA E SVILUPPO, FINANZIATI 97 PROGETTI DALLA REGIONE
