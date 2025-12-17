Sviluppo hi tech bando Step da 315 milioni | Ma i fondi rischiano di essere poco fruibili in Sicilia

È stata presentata a Palermo l’opportunità di finanziamento del bando Step, dedicato alle tecnologie strategiche per l’Europa, con un totale di 315 milioni di euro. Imprese e centri di ricerca si sono confrontati sulle potenzialità e le criticità di questa misura, evidenziando in particolare i rischi legati alla fruibilità dei fondi in Sicilia.

