Supernova? No Superkilonova una stella esplosa due volte un fenomeno mai visto prima

L'universo potrebbe averci regalato uno spettacolo senza precedenti: un'esplosione dentro un'altra esplosione. Gli scienziati hanno individuato quello che potrebbe essere il primo caso di "superkilonova", un fenomeno cosmico che combina due tra gli eventi più violenti dell'universo in un'unica sequenza devastante. Quando una stella gigante termina il suo ciclo vitale, muore in un' esplosione di supernova che diffonde nello spazio elementi chimici fondamentali come carbonio e ferro. Ma esiste un fenomeno ancora più raro: la kilonova. Quest'ultima si manifesta quando due stelle di neutroni – corpi celesti ultradensi rimasti dopo precedenti esplosioni – si schiantano violentemente l'una contro l'altra, creando elementi ancora più pesanti come oro e uranio, ingredienti essenziali per la formazione di nuovi pianeti e stelle.

