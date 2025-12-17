Supercoppa Napoli-Milan Conte | In palio un trofeo che vogliamo vincere

Il Napoli si prepara ad affrontare il Milan nella semifinale di Supercoppa a Riyad, con l'obiettivo di conquistare il primo trofeo stagionale. Dopo le recenti emozioni contrastanti di Champions e Serie A, i partenopei desiderano iniziare con il piede giusto, portando in campo l’ambizione di vincere e difendere il titolo. Un match che promette spettacolo e passione, in un contesto internazionale che accende gli entusiasmi di tifosi e appassionati.

Riyad (Arabia Saudita), 17 dicembre 2025 – Archiviare per qualche giorno Champions League e Serie A, ultimamente foriere di brutte emozioni, per tuffarsi nella Supercoppa, che al di là di un format divisivo mette in palio il primo trofeo della stagione, con vista sul passato: il Napoli a Riyad si presenta da campione in carica del campionato scorso, un onore e un onore da far valere già nella gara che aprirà il torneo saudita, la semifinale contro il Milan in programma alle 20 (ora italiana) di giovedì 18 dicembre. Le dichiarazioni di Di Lorenzo. A presentare il match in conferenza stampa è stato innanzitutto capitan Giovanni Di Lorenzo, l'uomo dei due scudetti ma anche dei picchi verso il basso: gli azzurri stanno vivendo anche ora una fase non proprio esaltante, commentata senza troppi giri di parole anche da uno dei veterani.

Supercoppa: il Napoli recupera Lobotka, Conte vuole la finale - Torna Lobotka titolare ed è un grande passo avanti per il Napoli alla viglia della semifinale di Supercoppa che vede domani gli azzurri in campo a Riad contro il Milan. ansa.it

Pagina 1 | Conte: "Lobotka e Lukaku, la verità sulle condizioni. Il Napoli si gioca il trofeo, pronti per il Milan" - Niente Serie A per il Napoli in questo fine settimana: gli azzurri saranno infatti impegnati nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan di Massimiliano Allegri ( qui le sue parole in conf ... tuttosport.com

