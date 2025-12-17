Supercoppa Napoli-Milan Allegri | Fofana ok Leao vedremo

Il confronto tra Napoli e Milan in Supercoppa promette spettacolo, con Allegri che anticipa una sfida molto diversa rispetto all'ultimo pareggio col Sassuolo. Fofana è in ottime condizioni, mentre la situazione di Leao sarà valutata nelle prossime ore. L’attesa è alta per un match che potrebbe definire il volto della stagione.

© Sport.quotidiano.net - Supercoppa Napoli-Milan, Allegri: “Fofana ok, Leao vedremo...” Milano, 17 dicembre 2025 - “Col Napoli sarà una partita completamente diversa rispetto al pareggio col Sassuolo. È una s fida secca, contro una squadra molto forte che in campionato è attaccata a noi. Fin qui abbiamo preso gol evitabili, ci dovremo lavorare”. Sono le prime parole di Massimiliano Allegri, alla vigilia della semifinale di Supercoppa, in programma domani, giovedì 18 dicembre, a Riad alle ore 20. Questione infortuni: “Fofana è a completa disposizione, Leao vediamo dopo l'allenamento di oggi”. Assente Gabbia che spera di recuperare per l'eventuale finale. E Gimenez: “Si dovrà operare alla caviglia, ha fatto una terapia conservativa, ma negli ultimi giorni si è riacutizzato il problema. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Napoli-Milan di Supercoppa Italiana, Allegri: “Ecco come stanno Leao e Fofana” Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025, i convocati del Milan per la competizione: ci sono Leao e Fofana. Allegri sorprende, ecco chi ha chiamato! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. ALLEGRI VIGILIA MILAN-NAPOLI SUPERCOPPA Supercoppa, Allegri: "Attenzione a Conte. Leao? Ecco come sta". E Maignan risponde alla domanda sul contratto... - È tempo di Supercoppa Italiana per Milan, Napoli, Inter e Bologna che sono volate in Arabia Saudita per disputare il terzo torneo nazionale in questi giorni. corrieredellosport.it

Allegri diretta, la conferenza stampa di Supercoppa live prima di Napoli-Milan - E' tempo di Supercoppa Italiana per Milan, Napoli, Inter e Bologna che sono volate in Arabia Saudita per disputare il terzo torneo nazionale in questi giorni. corrieredellosport.it

Supercoppa, Conte si affida a Lukaku: Big Rom torna tra i convocati Due giorni a Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, e due giorni cruciali per Antonio Conte per rimettere ordine dopo le ultime due sconfitte consecutive tra Champions Leag - facebook.com facebook

Sorpresa #Barido per il #Napoli L’ex talento #Juve convocato da #Conte in Supercoppa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.