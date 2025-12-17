Supercoppa Italiana semifinale Napoli-Milan | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domani sera alle 20:00 ora italiana si giocherà la prima semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, presso l'Al-Awwal Park di Riyadh. L'incontro rappresenta un momento importante per le due squadre, con i tifosi pronti a seguire il match in diretta tv e streaming. Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita.

Alle 20:00 ora italiana di domani, giovedì 18 dicembre 2025, si disputerà Napoli-Milan - prima semifinale di Supercoppa Italiana - all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita).

Supercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone

I convocati del Milan per la Supercoppa Italiana: Allegri chiama anche sei ragazzi del Milan Futuro, tra i quali Maximilian Ibrahimovic. La lista completa: PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella. DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, - facebook.com facebook

Il #Milan è arrivato a Riyad per la Supercoppa Italiana @fraletizia #Sportitalia x.com

