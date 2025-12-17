La Final Four della Supercoppa Italiana si svolge a Riad, portando il calcio italiano in Arabia Saudita. Un aspetto innovativo è l'assegnazione del premio al miglior giocatore di ogni match, determinato tramite un avanzato algoritmo. Ecco tutti i dettagli di questa iniziativa tecnologica che aggiunge un tocco di novità alla competizione.

© Internews24.com - Supercoppa Italiana, scatta la Final Four a Riad: il miglior giocatore di ogni partita verrà premiato grazie a… l’algoritmo!

Inter News 24 Supercoppa Italiana, scatta la Final Four a Riad: il miglior giocatore di ogni partita verrà premiato grazie a. l’algoritmo! I dettagli. L’attesa è finita: i riflettori dello stadio di Riad si accendono sulla 38ª edizione della EA SPORTS FC Supercup. In Arabia Saudita è tutto pronto per la formula della Final Four che vedrà protagoniste quattro eccellenze del nostro calcio: Napoli, Milan, Bologna e Inter. Per la Beneamata guidata da Cristian Chivu, questa competizione rappresenta un crocevia fondamentale della stagione, un’occasione per alzare al cielo un trofeo prestigioso contro avversarie di altissimo livello. Internews24.com

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Supercoppa italiana, quando inizia? Dove vederla in chiaro, date, orari e montepremi. La Final Four (Napoli-Milan e Inter-Bologna) - Manca poco alla Final Four della Supercoppa italiana che anche quest'anno andrà in scena in Arabia Saudita, a Riad. ilmessaggero.it