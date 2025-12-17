Supercoppa Italiana per Allegri un bilancio da riportare in parità | lo storico del tecnico del Milan
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, vanta un passato di sette finali di Supercoppa Italiana, disputate sia con i rossoneri che con la Juventus. Questo articolo analizza il suo percorso e il bilancio complessivo delle sue partecipazioni a questa competizione, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua esperienza e sui risultati ottenuti in questa importante sfida.
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha disputato finora sette finali di Supercoppa Italiana nella sua carriera, tanto con i rossoneri quanto con la Juventus. Tutte, però, in gara secca: questa di fine 2025 sarà la sua prima Final Four. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
