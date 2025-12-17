Supercoppa Italiana Milan Napoli con il rebus Leao | rossoneri in allerta a Riad

La Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli si avvicina, con il rebus Leao che tiene in ansia i tifosi rossoneri. L’attaccante portoghese ha svolto un allenamento a parte e la sua presenza resta in dubbio, lasciando il club in attesa di una decisione definitiva. La sfida di Riad promette emozioni e suspense, mentre i supporter sperano di vedere il loro talento in campo.

Il Milan rischia di affrontare la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli senza uno dei suoi uomini chiave. Rafa Leao è infatti ancora in dubbio per la sfida in programma domani, giovedì 18 dicembre, a Riad, dopo il problema fisico accusato nella penultima gara di Serie A contro il Torino. L'attaccante portoghese, già costretto a saltare il match di campionato contro il Sassuolo, non ha ancora recuperato completamente. Nella seduta odierna svolta al Princess Nourah Stadium, impianto situato nei pressi dell'aeroporto di Riad e scelto dal Milan come base operativa, Leao ha lavorato a parte, anticipando l'allenamento rispetto al resto del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.

