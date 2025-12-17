Supercoppa Italiana Milan | Gabbia resta fuori dai convocati per la sfida contro il Napoli! La mossa concordata con Allegri ma che non lo esclude definitivamente dal torneo | il motivo

Il Milan si prepara per la Supercoppa Italiana 2025 a Riyad, con alcune assenze significative. Tra queste, quella di Gabbia, che rimane fuori dai convocati per la sfida contro il Napoli, in una decisione concordata con l'allenatore Allegri. La scelta non esclude definitivamente il giocatore dal torneo, ma rappresenta una strategia tattica per la qualificazione alla partita.

© Calcionews24.com - Supercoppa Italiana, Milan: Gabbia resta fuori dai convocati per la sfida contro il Napoli! La mossa concordata con Allegri, ma che non lo esclude definitivamente dal torneo: il motivo

Supercoppa Italiana, Milan: Gabbia resta fuori dai convocati per la sfida contro il Napoli! La mossa concordata con Allegri porta a questo scenario Il Milan è atterrato in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana 2025, ma la spedizione rossonera presenta assenze importanti. Oltre al lungodegente Santiago Gimenez, sull’aereo partito da Malpensa non è salito nemmeno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

supercoppa italiana milan gabbiaSupercoppa italiana, il Milan parte per Riad senza Gabbia. C'è anche il figlio di Ibra - Leggi su Sky Sport l'articolo Supercoppa italiana, il Milan parte per Riad senza Gabbia. sport.sky.it

supercoppa italiana milan gabbiaMilan, Allegri convoca il figlio di Ibrahimovic per la Supercoppa: le condizioni dei big da Leao a Gabbia - Non solo Zlatan in qualità di dirigente: a Riad c’è anche il figlio Maximilian. tuttosport.com

