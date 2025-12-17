Supercoppa Italiana Maignan suona la carica | Vogliamo tornare in Italia con un trofeo

Allo scoccare della vigilia di Napoli-Milan, Maignan si presenta con determinazione, pronto a guidare i rossoneri verso un obiettivo ambizioso. La Supercoppa Italiana si avvicina e il portiere francese non nasconde la sua voglia di tornare in Italia con un trofeo in mano. Le parole di Maignan risuonano come una carica di entusiasmo e concentrazione, alimentando la speranza di una vittoria che avrebbe un valore speciale per il club e i suoi tifosi.

Alla vigilia di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa Italiana, Maignan ha parlato ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue parole prima della sfida in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

