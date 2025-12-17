Supercoppa Italiana Leao salta Milan-Napoli? Le condizioni

Rafa Leao potrebbe saltare la semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli, in programma domani a Riad. Le condizioni dell'attaccante portoghese sono ancora da valutare, lasciando incertezza sulla sua partecipazione. Una possibile assenza che potrebbe influenzare le strategie delle due squadre in un incontro decisivo per il trofeo. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Leao.

(Adnkronos) – Rafa Leao in dubbio per Milan-Napoli, semifinale di Supercoppa Italiana in programma domani, giovedì 18 dicembre, a Riad. L'attaccante portoghese, uscito acciaccato dalla penultima partita di Serie A contro il Torino, ha saltato la partita di domenica contro il Sassuolo ed è in forte dubbio per il confronto arabo tra i rossoneri e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

