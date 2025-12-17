Supercoppa Italiana Leao non recupera per Napoli-Milan | niente allenamento in gruppo per il portoghese

Brutte notizie per il Milan: Rafa Leao non si è allenato in gruppo e sarà assente nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La squadra di Stefano Pioli dovrà fare a meno del talento portoghese, che non recupera in tempo per la sfida di domani sera. La partita si preannuncia ricca di emozioni e sfide intense tra due grandi club pronti a darsi battaglia sul campo.

Brutte notizie per il Milan e Massimiliano Allegri. Rafa Leao non si è allenato in gruppo e quindi salterà la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte, in programma domani sera alle ore 20:00.

