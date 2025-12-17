Supercoppa Italiana Inter in volo per Riad | dopodomani la semifinale col Bologna – VIDEO

L’Inter si prepara a volare a Riad per la Supercoppa Italiana, dove affronterà il Bologna in semifinale. Con Calhanoglu e Darmian presenti, i nerazzurri sono pronti a dare il massimo in questa importante sfida. La trasferta rappresenta un’occasione per consolidare la squadra e puntare alla conquista del trofeo. Rimanete aggiornati per tutte le novità e gli sviluppi dell’attesa competizione.

Inter News 24 Supercoppa Italiana, Inter in volo per Riad: dopodomani la semifinale col Bologna! Presenti anche Calhanoglu e Darmian. Manca sempre meno al debutto nella EA Sports FC Supercup 202526. L' Inter è volata ufficialmente in Arabia Saudita, atterrando a Riad nel pomeriggio di mercoledì per iniziare la missione che vale il primo trofeo stagionale. Venerdì 19 dicembre, alle ore 20 italiane (le 22 locali), i nerazzurri scenderanno in campo all'Al-Awwal Park Stadium per sfidare il Bologna in una semifinale che promette scintille. I Nerazzurri sono in viaggio?? Prossimo obiettivo: Supercoppa Italiana??

