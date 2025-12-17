Supercoppa Italiana il piccolo Ibrahimovic con il Milan di Allegri | tanti giovani e due assenti
Il Milan di Allegri si prepara a disputare la Final Four della Supercoppa Italiana a Riyadh, affrontando il Napoli nella semifinale. La formazione rossonera si presenta con un mix di giovani talenti e alcune assenze, tra cui il piccolo Ibrahimovic. L'evento rappresenta un'importante occasione per i rossoneri di mettersi in mostra e puntare alla conquista del trofeo.
Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla Final Four della Supercoppa Italiana: domani sera semifinale contro il Napoli. Tra i giocatori disponibili, tanti giovani, tra cui baby Ibra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri
Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025, i convocati del Milan per la competizione: ci sono Leao e Fofana. Allegri sorprende, ecco chi ha chiamato!
Finale di Champions league calcio championsleague inter
Supercoppa italiana, il Milan e Allegri portano in Arabia anche Maximilian Ibrahimovic il figlio di Zlatan - Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, è stato aggregato alla prima squadra al seguito del Milan per conquistare la Supercoppa Italiana ... sport.virgilio.it
Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri - C'è anche Ibrahimovic jr tra i giocatori del Milan chiamati da Allegri per la Supercoppa Italiana a Riad: non è la prima volta che il figlio di Zlatan ... fanpage.it
Vi ricordate l'ultima Supercoppa Italiana Atalanta, Inter, Juventus e Milan in campo Il Milan vince con due rimonte in due gare Conceicao balla con il sigaro 11 mesi dopo, è tornata - facebook.com facebook
Il #Milan è arrivato a Riyad per la Supercoppa Italiana @fraletizia #Sportitalia x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.