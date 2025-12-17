Supercoppa Italiana il piccolo Ibrahimovic con il Milan di Allegri | tanti giovani e due assenti

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Allegri si prepara a disputare la Final Four della Supercoppa Italiana a Riyadh, affrontando il Napoli nella semifinale. La formazione rossonera si presenta con un mix di giovani talenti e alcune assenze, tra cui il piccolo Ibrahimovic. L'evento rappresenta un'importante occasione per i rossoneri di mettersi in mostra e puntare alla conquista del trofeo.

supercoppa italiana il piccolo ibrahimovic con il milan di allegri tanti giovani e due assenti

© Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana, il piccolo Ibrahimovic con il Milan di Allegri: tanti giovani e due assenti

Il Milan di Massimiliano Allegri è arrivato ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) per prendere parte alla Final Four della Supercoppa Italiana: domani sera semifinale contro il Napoli. Tra i giocatori disponibili, tanti giovani, tra cui baby Ibra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Maximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri

Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025, i convocati del Milan per la competizione: ci sono Leao e Fofana. Allegri sorprende, ecco chi ha chiamato!

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Finale di Champions league calcio championsleague inter

Video Finale di Champions league calcio championsleague inter

supercoppa italiana piccolo ibrahimovicSupercoppa italiana, il Milan e Allegri portano in Arabia anche Maximilian Ibrahimovic il figlio di Zlatan - Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, è stato aggregato alla prima squadra al seguito del Milan per conquistare la Supercoppa Italiana ... sport.virgilio.it

supercoppa italiana piccolo ibrahimovicMaximilian Ibrahimovic convocato dal Milan per la Supercoppa: chi sono i giovani chiamati da Allegri - C'è anche Ibrahimovic jr tra i giocatori del Milan chiamati da Allegri per la Supercoppa Italiana a Riad: non è la prima volta che il figlio di Zlatan ... fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.