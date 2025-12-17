Supercoppa Italiana | i palloni dei gol diventano collezione

La Supercoppa Italiana a Riyadh promette non solo emozioni sul campo, ma anche un’opportunità esclusiva per gli appassionati di collezionismo. I palloni dei gol segnati durante la competizione si trasformano in oggetti da collezione, rendendo questa edizione ancora più speciale per tifosi e collezionisti.

La Supercoppa Italiana in programma a Riyadh non sarà soltanto spettacolo in campo, ma anche un’occasione unica . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

supercoppa italiana palloni golSupercoppa Italiana, i palloni dei gol oggetto di collezione: ecco come acquistarli - La Lega Serie A ha comunicato oggi in una nota che i palloni della prossima Supercoppa Italiana saranno a disposizione degli appassionati come oggetti da collezione. msn.com

