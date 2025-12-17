La Supercoppa Italiana a Riyadh promette non solo emozioni sul campo, ma anche un’opportunità esclusiva per gli appassionati di collezionismo. I palloni dei gol segnati durante la competizione si trasformano in oggetti da collezione, rendendo questa edizione ancora più speciale per tifosi e collezionisti.

© Forzazzurri.net - Supercoppa Italiana: i palloni dei gol diventano collezione

La Supercoppa Italiana in programma a Riyadh non sarà soltanto spettacolo in campo, ma anche un’occasione unica . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di basket: orari semifinali e finale, programma, streaming

Leggi anche: Supercoppa Italiana di rugby, L’Aquila teatro della sfida Rovigo–Viadana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Supercoppa Italiana: i palloni dei gol diventano collezione - Supercoppa Italiana: i palloni dei gol diventano collezione La Supercoppa Italiana in programma a Riyadh non sarà soltanto spettacolo in campo, ma anche ... forzazzurri.net