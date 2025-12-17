Supercoppa italiana é già polemica arbitrale

La Supercoppa italiana si avvicina con polemiche arbitrali che fanno già discutere. La vigilia del torneo, che si svolge a Riyadh, è caratterizzata da attese e tensioni, mentre domani sera si accenderanno i riflettori sulla prima semifinale. Un appuntamento che promette emozioni e confronti intensi, in un contesto internazionale che aggiunge ancora più fascino alla competizione.

Supercoppa italiana, é già polemica arbitrale La Supercoppa vive la sua vigilia. Domani sera sarà in scena la prima semifinale del torneo che si disputa a Riyadh. Scenderanno in campo Napoli e Milan. I partenopei vogliono dimenticare la doppia disfatta tra Lisbona ed Udine. I rossoneri di Allegri sono i campioni in carica e vogliono provare a rialzare il trofeo al cielo d'Arabia. Supercoppa, Guida dirigerà la finale se non ci sarà il Napoli. Una voce piuttosto clamorosa sta scuotendo la vigilia dell'inizio della Supercoppa italiana a Riad. La redazione di Sportmediaset replica quanto scrive il Corriere dello Sport. Sembra che il designatore Rocchi avrebbe deciso di puntare su Marco Guida come arbitro della finalissima, in programma lunedì 22, ma solo nel caso in cui all'atto conclusivo dovesse arrivare il Milan e non il Napoli.

