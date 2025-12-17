Supercoppa Italiana caccia all’oro nel deserto | ecco quanto incasserà chi vincerà il trofeo

Dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita si svolgerà la Final Four della Supercoppa Italiana, un torneo che vedrà protagoniste Napoli, Inter, Bologna e Milan. La competizione rappresenta un'importante occasione sia sportiva che economica, con il vincitore che potrà aggiudicarsi non solo il trofeo, ma anche un rilevante incasso.

Dal 18 al 22 dicembre in programma la Final Four della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: squadre partecipanti Napoli, Inter, Bologna e Milan. Una montagna di soldi per chi si aggiudicherà il trofeo all'Al-Awwarl Park di Riyadh: il punto.

