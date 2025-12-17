Supercoppa Italiana 2025 quando si giocano semifinali e finale | calendario e tabellone

La Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà a Riad, con semifinali e finale che definiranno il campione del torneo. In questo articolo troverai il calendario, il tabellone e tutte le informazioni sulle squadre partecipanti, oltre alle modalità di visione delle partite. Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla manifestazione.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa Italiana a Riad: quali squadre partecipano, il tabellone e dove vedere tutte le partite della competizione. Fanpage.it

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

supercoppa italiana 2025 giocanoSupercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone - A Riad andrà ancora una volta in scena il formato con due semifinali a eliminazione diretta e la ... fanpage.it

supercoppa italiana 2025 giocanoNon perderti dirette, news e highlights - Manca sempre meno alla 38esima edizione della Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazio ... sport.sky.it

