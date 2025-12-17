La Supercoppa Italiana 2025 si svolgerà a Riad, con semifinali e finale che definiranno il campione del torneo. In questo articolo troverai il calendario, il tabellone e tutte le informazioni sulle squadre partecipanti, oltre alle modalità di visione delle partite. Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla manifestazione.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa Italiana a Riad: quali squadre partecipano, il tabellone e dove vedere tutte le partite della competizione. Fanpage.it

Leggi anche: Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di basket: orari semifinali e finale, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv la Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orari semifinali e finale, programma, streaming

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Supercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone - A Riad andrà ancora una volta in scena il formato con due semifinali a eliminazione diretta e la ... fanpage.it