Supercoppa Italiana 2025 la Final Four di calcio in diretta su Mediaset
La Supercoppa Italiana 2025 promette emozioni indimenticabili con la Final Four in diretta su Mediaset. Quattro grandi club italiani – Napoli, Milan, Inter e Bologna – si sfidano per alzare il trofeo più ambito del calcio nazionale. Un evento imperdibile per gli appassionati, che vivranno ogni momento di questa intensa battaglia tra i migliori del nostro campionato.
Il grande calcio italiano torna su Mediaset, quattro tra i principali top club del calcio italiano, Napoli, Milan, Inter e Bologna, si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana. Il grande calcio italiano torna su Mediaset. In esclusiva assoluta, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, su Italia1, alle ore 20.00, quattro tra i principali top club del calcio italiano, Napoli, Milan, Inter e Bologna, si sfidano per aggiudicarsi la 38ª edizione della Supercoppa Italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo Al-Awwal Park Stadium. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025
Road to supercoppa italiana Come non tornare a quella notte del 12 gennaio 2022, quando tutto sembrava destinato ai rigori… finché Alexis Sánchez non ha deciso che no, quella coppa doveva essere nostra in quel momento. Minuto 121: un pallon - facebook.com facebook
Inter Milan Target Revenge In First Supercoppa Italiana Appearance Under Cristian Chivu x.com
