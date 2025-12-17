La Supercoppa Italiana 2025 promette emozioni indimenticabili con la Final Four in diretta su Mediaset. Quattro grandi club italiani – Napoli, Milan, Inter e Bologna – si sfidano per alzare il trofeo più ambito del calcio nazionale. Un evento imperdibile per gli appassionati, che vivranno ogni momento di questa intensa battaglia tra i migliori del nostro campionato.

© Spettacolo.eu - Supercoppa Italiana 2025, la Final Four di calcio in diretta su Mediaset

Il grande calcio italiano torna su Mediaset, quattro tra i principali top club del calcio italiano, Napoli, Milan, Inter e Bologna, si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa Italiana. Il grande calcio italiano torna su Mediaset. In esclusiva assoluta, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, su Italia1, alle ore 20.00, quattro tra i principali top club del calcio italiano, Napoli, Milan, Inter e Bologna, si sfidano per aggiudicarsi la 38ª edizione della Supercoppa Italiana. Le sfide saranno in live streaming anche su Mediaset Infinity. Tutte le partite si giocheranno in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo Al-Awwal Park Stadium. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

