Supercoppa Italiana 2025 in palio milioni | quanto vale il trofeo

La Supercoppa Italiana 2025 si appresta a disputarsi a Riad dal 18 al 22 dicembre, rappresentando il primo trofeo stagionale. Un evento che unisce grande spettacolo sportivo e interessanti ritorni economici, attirando l’attenzione di tifosi e sponsor. In palio ci sono non solo il prestigio, ma anche milioni di euro, rendendo questa competizione un appuntamento imperdibile per il calcio italiano.

Il primo trofeo della stagione 20252026 è pronto a essere assegnato. Dal 18 al 22 dicembre, a Riad, va in scena la Supercoppa Italiana, con un format ormai consolidato che unisce spettacolo sportivo e ritorni economici significativi. In campo Napoli, Inter, Milan e Bologna: le prime due del campionato precedente e le finaliste di Coppa Italia. Due semifinali secche e una finale, ma soprattutto un montepremi che rende la competizione appetibile anche dal punto di vista finanziario. Un torneo breve, ma economicamente pesante. Giocare la Supercoppa in Arabia Saudita non è soltanto una scelta logistica o d’immagine. 🔗 Leggi su Como1907news.com

supercoppa italiana 2025 palioQuanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia: tutte le cifre e il montepremi - La Supercoppa Italiana torna a Riad dal 18 al 22 dicembre con il format Final Four e quattro big del calcio italiano ... fanpage.it

supercoppa italiana 2025 palioTutto sulla Supercoppa: dove si gioca, tabellone, montepremi. E in tribuna sarà una parata di stelle - Lo stadio che ospiterà la Supercoppa, il King Saud University Stadium, è costato 51 milioni di euro. msn.com

