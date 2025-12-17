Supercoppa Italiana 2025 Allegri | Sarà un Napoli arrabbiato Leao da valutare

Domani a Riad prende il via la 38ª Supercoppa Italiana 2025, con Napoli e Milan pronti a sfidarsi nella prima semifinale. Allegri avverte: il Napoli sarà arrabbiato, mentre su Leao bisogna ancora valutare le sue condizioni. Un appuntamento imperdibile che promette spettacolo e emozioni, in un contesto internazionale di grande prestigio.

© Lapresse.it - Supercoppa Italiana 2025, Allegri: "Sarà un Napoli arrabbiato, Leao da valutare" Si apre domani giovedì 18 dicembre a Riad la 38esima edizione 2025 della Supercoppa Italiana con la prima semifinale tra Napoli e Milan alle 20 italiane. Alla vigilia hanno parlato i due allenatori. Domani è una partita secca contro un Napoli molto forte, in palio c'è la finale. Sarà una partita molto complicata e difficile. È un momento in cui prendiamo gol, ma ora dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Poi, speriamo da martedì, torneremo a pensare al campionato", ha detto l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa. "Troveremo un Napoli arrabbiato, la Supercoppa è un obiettivo per loro come lo è per noi.

Napoli-Milan, Allegri prima della Supercoppa: "Fofana a disposizione, per Leao vedremo" - Milan, Allegri prima della Supercoppa: 'Fofana a disposizione, per Leao vedremo' ... sport.sky.it

Supercoppa, Allegri: "Attenzione a Conte. Leao? Ecco come sta". E Maignan risponde alla domanda sul contratto... - Maignan viene incalzato sul futuro, visto che ha il contratto in scadenza a giugno: "La cosa più importante è cosa posso fare ogni giorno. msn.com

