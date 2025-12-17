Supercoppa Italia dal gol di Washington a Riad | Marco Simone tra memoria e presente

La Supercoppa Italia, giocata per la prima volta all’estero a Riad, vede tra i protagonisti Marco Simone. Un’occasione unica per rivivere ricordi e riflettere sul presente del calcio, analizzando i protagonisti, gli allenatori e le evoluzioni di uno sport in continua trasformazione. Un viaggio tra passato e presente che arricchisce la comprensione del calcio italiano e internazionale.

© Internews24.com - Supercoppa Italia, dal gol di Washington a Riad: Marco Simone tra memoria e presente Inter News 24 Supercoppa Italia, il protagonista della prima Supercoppa all’estero racconta il passato e analizza protagonisti, allenatori e scenari del calcio di oggi. È stato Marco Simone il protagonista della prima Supercoppa italiana giocata all’estero, estate 1993 a Washington, quando il suo gol decise Milan-Torino e consegnò il trofeo ai rossoneri. Oggi, alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Milan e Napoli a Riad, l’ex attaccante ha affidato a La Gazzetta dello Sport ricordi e riflessioni che uniscono passato e presente. LA PRIMA SUPERCOPPA ALL’ESTERO – «Non fu una partita memorabile, si giocava nel pomeriggio di Washington e faceva molto caldo. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: L’incredibile storia di Simone Bolelli: unico presente in tutte le Coppe Davis vinte dall’Italia…Senza giocare! Leggi anche: Inter a Riad per la Supercoppa, non è da escludere che Simone Inzaghi possa far visita ai nerazzurri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Simone: Allegri è bravo, ma basta parlare di quarto posto. Il Milan deve puntare a vincere; Simone spinge «Bravo Allegri, punti a vincere». Tutto sulla Supercoppa: dove si gioca, tabellone, montepremi. E in tribuna sarà una parata di stelle - Lo stadio che ospiterà la Supercoppa, il King Saud University Stadium, è costato 51 milioni di euro. msn.com

Tutti ricchi con la Supercoppa italiana - Cinque milioni andranno agli sconfitti e anche chi perderà in semifinale si porterà a casa 1,6 milioni. ilfoglio.it

Supercoppa, weekend in Arabia per quattro italiane: il programma e la caccia ai soldi - Tra il 18 e il 22 dicembre si giocano semifinale e finale di Supercoppa Italiana (esclusiva Mediaset). ilmessaggero.it

Torino-Milan 0-1 Supercoppa Italiana Agosto 1993 a Washington

Massimiliano Allegri è pronto alla semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli di Antonio Conte. L'allenatore del Milan ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia: "Fofana è a completa disposizione, per Leao vediamo dopo l'allenamento di - facebook.com facebook

Il #Napoli è arrivato a Riyad per la Supercoppa Italiana #Sportitalia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.