Il Napoli si prepara alla sfida di Supercoppa, con il rientro di Lukaku che si rivela fondamentale. La squadra deve voltare pagina e concentrarsi, mentre esperti come de Giovanni, Esposito, Dossena, Pavarese, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno approfondito i temi più caldi del calcio Napoli durante “NAPOLI MAGAZINE LIVE” su Radio Punto Zero, offrendo analisi e aggiornamenti sul club azzurro.

© Parlami.eu - Supercoppa? Il Napoli dovrà farsi trovare pronto e voltare pagina, rientro di Lukaku fondamentale

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Dossena, Pavarese, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Il Napoli soffre le squadre fisiche, a centrocampo ci sono troppe assenze, serviranno subito due acquisti a gennaio, il rientro di Lukaku è fondamentale”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Anno di sofferenza per il Napoli, soprattutto in trasferta? Viene sottovalutato l’effetto dello Stadio Maradona, quell’ambiente incute timore agli avversari e l’arbitraggio lì è più equo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

Leggi anche: Il Napoli deve voltare pagina, Supercoppa? E’ un’occasione da sfruttare. Ritorno di Lobotka fondamentale

Leggi anche: Maldonado: ”Mi auguro che il Napoli possa voltare pagina dopo le ultime sconfitte”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, Di Lorenzo alla vigilia della sfida di Supercoppa con il Milan: "Siamo pronti" x.com

"Focus, respect and full commitment ahead of Napoli" Massimiliano Allegri previews our Supercoppa clash in Riyadh - facebook.com facebook