Supercoppa | ecco cosa succede in caso di parità dopo 90?
La Supercoppa Italiana torna con una formula consolidata: quattro squadre si contendono il trofeo, anche quest’anno. Se alla fine dei 90 minuti regolamentari il risultato è in parità, si procederà con i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, ai rigori. Ecco cosa succede nel dettaglio in caso di parità dopo il tempo regolamentare.
Supercoppa. La Supercoppa Italiana torna protagonista con una formula ormai consolidata: per la terza stagione consecutiva saranno quattro le squadre in corsa per il trofeo. Oltre all’ Inter, partecipano il Napoli Campione d’Italia, il Bologna vincitore della Coppa Italia 202425 e il Milan, finalista dell’ultima edizione della competizione nazionale. Un formato che aumenta il numero di sfide e alza il livello di competitività del torneo. L’edizione 2025 si giocherà ancora una volta lontano dall’Italia. Per la sesta volta nella sua storia, infatti, la Supercoppa farà tappa in Arabia Saudita, nella città di Riyadh. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
