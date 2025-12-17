Supercoppa d’Arabia al via tra polemiche e discriminazioni | la Spagna incassa il doppio delle squadre italiane

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Supercoppa d’Arabia sta per prendere il via tra polemiche e discriminazioni, con la Spagna che incassa il doppio delle squadre italiane. A Ryad, Napoli, Milan, Inter e Bologna si preparano a sfidarsi in un torneo che promette emozioni e discussioni, mentre il mondo osserva con attenzione le dinamiche di un evento che mette in evidenza le differenze tra le realtà calcistiche europee.

supercoppa d8217arabia al via tra polemiche e discriminazioni la spagna incassa il doppio delle squadre italiane

© Secoloditalia.it - Supercoppa d’Arabia al via tra polemiche e discriminazioni: la Spagna incassa il doppio delle squadre italiane

E’ tutto pronto a Ryad per la Supercoppa italiana: Napoli, Milan, Inter e Bologna si affronteranno (domani gli azzurri contro i rossoneri, venerdì gli interisti contro i felsinei) per scegliere le due finaliste che il 22 dicembre si contenderanno il trofeo. Polemiche per i soldi, che pure sono tanti, ma che sono inferiori a quanto percepiscono le stelle spagnole, dal Real Madrid al Barcellona. Circa 10 milioni a chi vince. I premi sono sostanziali: 9,5 milioni di euro andranno alla squadra vincitrice. 6,7 milioni di euro alla finalista e 2,4 milioni di euro ciascuno alle due squadre eliminate in semifinale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Leggi anche: LIVE Martinez/Granollers-Krawietz/Puetz, Spagna-Germania 1-1, Coppa Davis in DIRETTA: le due squadre si giocano il pass in finale al doppio decisivo

Leggi anche: Supercoppa a rischio, UFFICIALE: un club non vuole giocare in Arabia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.