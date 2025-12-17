Supercoppa Conte | Vogliamo la finale prudenza con Lukaku

Il Napoli punta deciso alla vittoria della Supercoppa Italiana, arrivando in Arabia Saudita con determinazione. La squadra si prepara a sfidare le avversarie, consapevole dell'importanza di mantenere equilibrio e prudenza, soprattutto con Lukaku in campo. L’obiettivo è conquistare il trofeo e scrivere un nuovo capitolo di successi per il club.

Roma, 17 dic. (askanews) – Il Napoli è sbarcato in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro: alzare al cielo la Supercoppa Italiana. Nonostante un arrivo al King Saud Stadium leggermente ritardato dal traffico di Riad, Antonio Conte è apparso sereno e determinato nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Milan. Dopo i passi falsi contro Udinese e in Champions League, l’allenatore azzurro chiede ai suoi di voltare pagina immediatamente: “Venivamo da cinque vittorie consecutive, poi sono arrivati dei risultati meno brillanti. Ciò che conta è continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Supercoppa, Conte: “Vogliamo dare tutto. Lukaku? Non ha minuti nelle gambe” Leggi anche: Manna a Dazn: «Conte parla per il bene del Napoli. Oggi sarà una partita veramente tosta ma vogliamo ripartire! Su Lukaku e gli infortuni rispondo così» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Supercoppa, Conte cerca riscatto: Vogliamo arrivare a lunedì; Supercoppa italiana, il programma delle semifinali: dove vedere Napoli-Milan e Bologna-Inter; Verso Napoli-Milan, Conte ritrova Lukaku: il belga a Riad può assaggiare il campo; Inter: anche Calhanoglu sul volo per Riad ma in campo solo per l'eventuale finale. Atteso il responso per Dumfries. Supercoppa Italiana, Conte: "Lukaku non è ancora pronto". Di Lorenzo: "Concentrazione massima, vogliamo la finale" - L'allenatore e il capitano del Napoli hanno parlato in conferenza stampa a Riad alla vigilia della semifinale contro il Milan ... napolitoday.it

Napoli-Milan, Conte: «Lobotka recupera, Lukaku no. Vogliamo restare qui fino a lunedì» - La posta in palio contro il Milan è alta: il Napoli può conquistare il primo trofeo ... msn.com

Conferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo Lukaku non ha minuti" - 15 italiane, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo interverranno in conferenza stampa all’Al- tuttonapoli.net

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Antonio Conte vuole testare il livello raggiunto dal suo Napoli Il tecnico azzurro ha svelato le condizioni di Lobotka, soffermandosi poi sul calore ricevuto dai tifosi locali e sulla speranza di allungare il soggiorno saudita #SSCNapoli #Supercoppa #Cont - facebook.com facebook

Antonio Conte vuole testare il livello raggiunto dal suo Napoli Il tecnico azzurro ha svelato le condizioni di Lobotka, soffermandosi poi sul calore ricevuto dai tifosi locali e sulla speranza di allungare il soggiorno saudita #SSCNapoli #Supercoppa #Cont x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.