Supercoppa Conte | Vogliamo la finale prudenza con Lukaku

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli punta deciso alla vittoria della Supercoppa Italiana, arrivando in Arabia Saudita con determinazione. La squadra si prepara a sfidare le avversarie, consapevole dell'importanza di mantenere equilibrio e prudenza, soprattutto con Lukaku in campo. L’obiettivo è conquistare il trofeo e scrivere un nuovo capitolo di successi per il club.

Immagine generica

Roma, 17 dic. (askanews) – Il Napoli è sbarcato in Arabia Saudita con un obiettivo chiaro: alzare al cielo la Supercoppa Italiana. Nonostante un arrivo al King Saud Stadium leggermente ritardato dal traffico di Riad, Antonio Conte è apparso sereno e determinato nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro il Milan. Dopo i passi falsi contro Udinese e in Champions League, l’allenatore azzurro chiede ai suoi di voltare pagina immediatamente: “Venivamo da cinque vittorie consecutive, poi sono arrivati dei risultati meno brillanti. Ciò che conta è continuare a lavorare con serietà ed entusiasmo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Supercoppa, Conte: “Vogliamo dare tutto. Lukaku? Non ha minuti nelle gambe”

Leggi anche: Manna a Dazn: «Conte parla per il bene del Napoli. Oggi sarà una partita veramente tosta ma vogliamo ripartire! Su Lukaku e gli infortuni rispondo così»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supercoppa, Conte cerca riscatto: Vogliamo arrivare a lunedì; Supercoppa italiana, il programma delle semifinali: dove vedere Napoli-Milan e Bologna-Inter; Verso Napoli-Milan, Conte ritrova Lukaku: il belga a Riad può assaggiare il campo; Inter: anche Calhanoglu sul volo per Riad ma in campo solo per l'eventuale finale. Atteso il responso per Dumfries.

supercoppa conte vogliamo finaleSupercoppa Italiana, Conte: "Lukaku non è ancora pronto". Di Lorenzo: "Concentrazione massima, vogliamo la finale" - L'allenatore e il capitano del Napoli hanno parlato in conferenza stampa a Riad alla vigilia della semifinale contro il Milan ... napolitoday.it

supercoppa conte vogliamo finaleNapoli-Milan, Conte: «Lobotka recupera, Lukaku no. Vogliamo restare qui fino a lunedì» - La posta in palio contro il Milan è alta: il Napoli può conquistare il primo trofeo ... msn.com

supercoppa conte vogliamo finaleConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo Lukaku non ha minuti" - 15 italiane, Antonio Conte e Giovanni Di Lorenzo interverranno in conferenza stampa all’Al- tuttonapoli.net

INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Video INTER-MILAN 2-3 HIGHLIGHTS FINALE EA SPORTS FC Supercup 2025

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.