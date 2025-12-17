Supercoppa Conte | Dimostriamo di meritare la finale

In vista della Supercoppa, Antonio Conte sottolinea l'importanza di approcciare la partita con determinazione e correttezza. Per lui, è fondamentale non solo puntare alla vittoria, ma farlo dimostrando di meritare la finale sul campo. La squadra si prepara con concentrazione, consapevole che ogni gesto e ogni scelta saranno decisivi per raggiungere l’obiettivo. La sfida si avvicina, e l’obiettivo è conquistare la finale con merito e impegno.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Cerchiamo domani la vittoria in maniera giusta, dimostrando di meritare la finale della Supercoppa. Quando affronti il Milan sai che è una grande squadra, con grandi calciatori e allenatore e quindi hai voglia di misurarti e vedere il livello che riusciamo a raggiungere. In queste partite in cui ti giochi il trofeo c’è poi una spinta importante per tutti”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Riad, alla viglia della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Conte parla del momento difficile per il Napoli: “Ci sono in una stagione – spiega – momenti e situazioni positive e altre meno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

