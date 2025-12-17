Supercoppa Allegri | Partita complicata e difficile Conte…
Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di Supercoppa tra Milan e Napoli, sottolineando la complessità e la difficoltà dell'incontro. In conferenza stampa, il tecnico ha evidenziato l'importanza della partita secca, con l’obiettivo di raggiungere la finale. La partita si preannuncia intensa e decisiva per entrambe le squadre.
Allegri. Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Supercoppa contro il Napoli, sottolineando l’importanza della partita secca: “ Domani è una partita diversa, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensare al campionato da martedì. Fofana è a completa disposizione, Leao vedremo dopo l’allenamento odierno se sarà a completa disposizione o meno “. Il tecnico rossonero ha fatto il punto anche sugli infortuni: “ Gimenez? Ha avuto un periodo in cui ha provato una terapia conservativa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
