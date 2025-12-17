Supercoppa allarme meteo a Riad | scuole chiuse Anche in Arabia Saudita non si trovano i taxi Repubblica

A Riad, in Arabia Saudita, si registra un allarme meteo che ha portato alla chiusura delle scuole, mentre si avvicina la partita di Supercoppa italiana tra Napoli e Milan. Le condizioni climatiche avverse, con forti precipitazioni, stanno creando difficoltà anche nel reperimento dei taxi, influenzando l'organizzazione dell'evento in un contesto di maltempo persistente.

© Ilnapolista.it - Supercoppa, allarme meteo a Riad: scuole chiuse. Anche in Arabia Saudita non si trovano i taxi (Repubblica) A Riad, in Arabia Saudita, dove si giocherà da domani la Supercoppa italiana, è maltempo da alcuni giorni e la partita tra Napoli e Milan rischia di giocarsi sotto una forte pioggia. La situazione meteorologica a Riad, dove si gioca la Supercoppa italiana. Repubblica scrive: A Riad ha piovuto e nei prossimi giorni potrebbe piovere ancora. Un evento rarissimo, che ha spinto il governo a dichiarare l’allerta generale: le scuole sono chiuse e si “sconsiglia vivamente” di sostare nei sottopassaggi, dal momento che il sistema di drenaggio delle strade è approssimativo. Quello che è anomalo è il traffico impazzito, con lunghe code e difficoltà nel trovare taxi, con conseguente aumento del prezzo delle corse. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: “Epidemia”: scuole chiuse e allarme anche in Italia. Cosa sta succedendo Leggi anche: “Epidemia”: scuole chiuse. Ed è allarme anche in Italia. Cosa sta succedendo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Supercoppa, allarme meteo a Riad: scuole chiuse. Anche in Arabia Saudita non si trovano i taxi (Repubblica) - A Riad, dove si giocherà da domani la Supercoppa italiana, è maltempo. ilnapolista.it

Supercoppa: a Riad si accende la sfida tra Napoli, Inter, Milan e Bologna - Ecco il calendario completo e le regole del torneo con Napoli, Inter, Milan e Bologna ... msn.com

47 GIORNI DI SOS: ALLARME #GIMENEZ! Il "Bebote" è out dal 28 ottobre. Visita specialistica in Olanda: l'opzione intervento chirurgico non è esclusa. ADDIO SUPERCOPPA: #Gimenez e #Gabbia restano a Milanello. #Leao ci sarà almeno dalla panchina - facebook.com facebook

Milan: Gabbia fuori per infortunio, allarme per la Supercoppa x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.