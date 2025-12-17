Sulle orme dei dinosauri | cosa significa la scoperta di migliaia impronte nel parco dello Stelvio Elio Della Ferrera | Pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo | la nostra casa il nostro Pianeta
La scoperta di migliaia di impronte di dinosauri nel parco dello Stelvio, risalenti a oltre 200 milioni di anni fa, apre nuove prospettive sulla preistoria europea. La ricerca, condotta dal Museo di Storia Naturale di Milano, dal Muse di Trento e dall’Università di Milano, rivela quanto poco ancora conosciamo dei luoghi in cui il nostro pianeta si è evoluto nel tempo.
Risalgono a oltre 200 milioni di anni fa, a guidare la ricerca il Museo di Storia Naturale di Milano con il Muse di Trento e e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
