Sulle orme dei dinosauri | cosa significa la scoperta di migliaia impronte nel parco dello Stelvio Elio Della Ferrera | Pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo | la nostra casa il nostro Pianeta

La scoperta di migliaia di impronte di dinosauri nel parco dello Stelvio, risalenti a oltre 200 milioni di anni fa, apre nuove prospettive sulla preistoria europea. La ricerca, condotta dal Museo di Storia Naturale di Milano, dal Muse di Trento e dall’Università di Milano, rivela quanto poco ancora conosciamo dei luoghi in cui il nostro pianeta si è evoluto nel tempo.

© Vanityfair.it - Sulle orme dei dinosauri: cosa significa la scoperta di migliaia impronte nel parco dello Stelvio. Elio Della Ferrera: «Pensiamo a quanto poco conosciamo i luoghi in cui viviamo: la nostra casa, il nostro Pianeta» Risalgono a oltre 200 milioni di anni fa, a guidare la ricerca il Museo di Storia Naturale di Milano con il Muse di Trento e e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Leggi anche: Eccezione scoperta nel Parco dello Stelvio: migliaia di orme di dinosauri nella roccia Leggi anche: Eccezionale scoperta nel Parco dello Stelvio: migliaia di orme di dinosauri nella roccia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Le verità scientifiche sui dinosauri di Jurassic Park, com'erano fatte davvero queste creature Scoperte migliaia di orme di dinosauri nel Parco dello Stelvio, Fontana: “Un regalo della storia alle Olimpiadi” - MILANO (ITALPRESS) – Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana l’ha definito “un regalo della storia alle olimpiadi”. ilnordestquotidiano.it

Orme di dinosauri di 210 milioni di anni fa nel Parco dello Stelvio. Il paleontologo: «La realtà ha superato la fantasia» - Lo scorso settembre il fotografo naturalista Elio Della Ferrera ha trovato delle impronte su una parete rocciosa nella Valle di Fraele, fra Bormio e Livigno. milano.corriere.it

Orme di dinosauri di 210 milioni di anni fa nel Parco dello Stelvio. Il paleontologo: «La realtà ha superato la fantasia» - facebook.com facebook

Milano-Cortina 2026, le prime Olimpiadi sulle orme dei dinosauri nel Parco dello Stelvio #milano-cortina2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.