Sulla spiaggia della Lecciona una Natività tutta ‘ecologica’ e già viralissima sui social

Sulla spiaggia della Lecciona a Viareggio è stata allestita un'originale Natività ecologica, già diventata virale sui social.

© Lanazione.it - Sulla spiaggia della Lecciona una Natività tutta ‘ecologica’ e già “viralissima” sui social Viareggio, 17 dicembre 2025 – Un eco-Presepe sulla spiaggia della Lecciona. Un’installazione originalissima già diventata super virale sui social, in un giro di hashtagh e condivisioni whatsapp che ha reso quella Natività un vero punto da visitare. L’idea è stata di G iovanni Bergamini, di professione farmacista, che, assieme all’amico Mino D’Andrea si è messo a realizzare quel simbolo tutto natalizio utilizzando unicamente tutto il materiale che viene straccato dal mare: reti per l’abito di Maria, un pezzo di legno a sorreggere la figura di Giuseppe, come capannella una delle tende che vengono messe insieme in estate per ripararsi dal sole, pezzi di stoffa e sterpaglie a riempire i vuoti come borraccina nelle composizioni casalinghe. Lanazione.it Leggi anche: Voleva fotografare l’alba: auto impantanata in spiaggia per tutta la notte Leggi anche: Sciopero generale 22 settembre per Gaza, Israele pubblica dossier con informazioni su cortei, pagine social e persone presenti in tutta Italia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sulla spiaggia della Lecciona una Natività tutta ‘ecologica’ e già “viralissima” sui social - La composizione si trova a quasi due chilometri dal parcheggio per agevolare la passeggiata ... lanazione.it

