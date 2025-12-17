Sulla spiaggia della Lecciona una Natività tutta ‘ecologica’ e già viralissima sui social

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla spiaggia della Lecciona a Viareggio è stata allestita un'originale Natività ecologica, già diventata virale sui social. Questa installazione speciale, realizzata con materiali sostenibili, ha attirato l’attenzione di molti visitatori e appassionati, trasformandosi in un punto di interesse e condivisione online.

sulla spiaggia della lecciona una nativit224 tutta 8216ecologica8217 e gi224 viralissima sui social

© Lanazione.it - Sulla spiaggia della Lecciona una Natività tutta ‘ecologica’ e già “viralissima” sui social

Viareggio, 17 dicembre 2025 –  Un eco-Presepe sulla spiaggia della Lecciona. Un’installazione originalissima già diventata super virale sui social, in un giro di hashtagh e condivisioni whatsapp che ha reso quella Natività un vero punto da visitare. L’idea è stata di G iovanni Bergamini, di professione farmacista, che, assieme all’amico Mino D’Andrea si è messo a realizzare quel simbolo tutto natalizio utilizzando unicamente tutto il materiale che viene straccato dal mare: reti per l’abito di Maria, un pezzo di legno a sorreggere la figura di Giuseppe, come capannella una delle tende che vengono messe insieme in estate per ripararsi dal sole, pezzi di stoffa e sterpaglie a riempire i vuoti come borraccina nelle composizioni casalinghe. Lanazione.it

Leggi anche: Voleva fotografare l’alba: auto impantanata in spiaggia per tutta la notte

Leggi anche: Sciopero generale 22 settembre per Gaza, Israele pubblica dossier con informazioni su cortei, pagine social e persone presenti in tutta Italia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

spiaggia lecciona nativit224 tuttaSulla spiaggia della Lecciona una Natività tutta ‘ecologica’ e già “viralissima” sui social - La composizione si trova a quasi due chilometri dal parcheggio per agevolare la passeggiata ... lanazione.it

"Spiaggia della Lecciona invasa dai rifiuti e l’ente Parco non se ne prende cura" - Erano gli anni ’60, e, già, si vedevano cumuli di plastica, tappi di bottiglia, corde, vetri e pezzi di stoffa in giro per il mondo. lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.