Sulla nave Gnv c’è stato un attacco hacker con tanto di malware a bordo Due i fermati uno si trovava in Italia

Un attacco hacker ha colpito la nave GNV Fantastic, causando disagi e svelando un caso di malware a bordo. Due sospetti sono stati fermati, mentre i passeggeri in attesa a Sète hanno vissuto ore di incertezza. L’incidente ha aperto un fronte internazionale tra Italia, Francia, Lettonia e Russia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture marittime.

Presunta spia sulla nave italiana GNV, la Francia accusa uno dei marinai: dietro potrebbe esserci la Russia - Una nave italiana è stata perquisita dai servizi segreti francesi, che a bordo hanno arrestato un cittadino lettone sospettato di essere una spia ... virgilio.it

Attacco hacker a una nave Gnv, fermato un secondo marinaio in Italia - La Procura di Genova ha disposto il fermo di un cittadino lettone che si trovava sul territorio italiano indic ... msn.com

Il malware è stato trovato sulla nave passeggeri "Fantastic", con capacità di oltre 2.000 passeggeri, della compagnia italiana GNV - facebook.com facebook

Una nave italiana fermata in Francia grazie alla collaborazione tra servizi francesi e italiani. Un marinaio lettone che forse è una spia. Un malware per controllare la nave a distanza. In esclusiva italiana su @sole24ore x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.