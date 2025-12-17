Sulla nave Gnv c’è stato un attacco hacker con tanto di malware a bordo Due i fermati uno si trovava in Italia
Un attacco hacker ha colpito la nave GNV Fantastic, causando disagi e svelando un caso di malware a bordo. Due sospetti sono stati fermati, mentre i passeggeri in attesa a Sète hanno vissuto ore di incertezza. L’incidente ha aperto un fronte internazionale tra Italia, Francia, Lettonia e Russia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture marittime.
Gnv ha denunciato di aver subito un attacco hacker a bordo di una delle sue navi, la Fantastic. E i 650 viaggiatori che venerdì 12 dicembre hanno atteso per ore di salire a bordo, a Sète, nel sud della Francia, sottolinea oggi il Sole24ore, non potevano immaginare il caso internazionale esploso tra Roma, Parigi, la Lettonia e la Russia. Sul caso ci sono stati due fermi, due membri dell’equipaggio, un lettone e un bulgaro, sono indicazione delle autorità italiane. Il bulgaro è stato rilasciato, mentre il lettone è stato incriminato e posto in stato di fermo. «L’istruttoria farà luce su diversi elementi ancora oscuri di questo caso. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Flotilla, colpita nave con bandiera italiana: equivale ad attacco allo Stato? Cosa dice il diritto internazionale. Crosetto riferirà in Aula
Leggi anche: Flotilla, colpita nave italiana: equivale ad attacco allo Stato? Cosa dice il diritto internazionale. Crosetto invia fregata in soccorso
Attacco hacker a nave Gnv, fermato in Italia un secondo marinaio - C'è un secondo marinaio fermato per l'attacco informatico sulla nave Fantastic della Gnv. ansa.it
Presunta spia sulla nave italiana GNV, la Francia accusa uno dei marinai: dietro potrebbe esserci la Russia - Una nave italiana è stata perquisita dai servizi segreti francesi, che a bordo hanno arrestato un cittadino lettone sospettato di essere una spia ... virgilio.it
Attacco hacker a una nave Gnv, fermato un secondo marinaio in Italia - La Procura di Genova ha disposto il fermo di un cittadino lettone che si trovava sul territorio italiano indic ... msn.com
Il malware è stato trovato sulla nave passeggeri "Fantastic", con capacità di oltre 2.000 passeggeri, della compagnia italiana GNV - facebook.com facebook
Una nave italiana fermata in Francia grazie alla collaborazione tra servizi francesi e italiani. Un marinaio lettone che forse è una spia. Un malware per controllare la nave a distanza. In esclusiva italiana su @sole24ore x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.