Sulla manovra piomba la ‘bomba' della stretta sulle pensioni | Un pasticcio ci mancava la manina del Mef
La manovra si trova al centro di nuove polemiche, questa volta legate alle pensioni. Dopo aver superato diverse criticità, si apre un fronte di scontro sul maxiemendamento del governo, che prevede inasprimenti normativi. La discussione si infiamma, accusando la manina del Mef di aver complicato ulteriormente un percorso già difficile, creando un vero e proprio pasticcio in un momento cruciale per le riforme economiche del paese.
Proprio quando i principali nodi sembravano risolti, nel percorso della manovra al Senato si apre un nuovo fronte di polemica: le misure che inaspriscono le norme sulle pensioni, introdotte con il maxiemendamento del governo. Le opposizioni attaccano sul tema, mentre i senatori di maggioranza non nascondono la preoccupazione e l'imbarazzo, su un tema così socialmente sensibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sulla manovra piomba la 'bomba' della stretta sulle pensioni: "Un pasticcio, ci mancava la manina del Mef" - Proprio quando i principali nodi sembravano risolti, nel percorso della manovra al Senato si apre un nuovo fronte di polemica: le misure che inaspriscono ...
