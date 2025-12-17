Sulla manovra piomba la ‘bomba’ della stretta sulle pensioni | Un pasticcio ci mancava la manina del Mef
Una nuova controversia scuote la manovra, con l’annuncio di una stretta sulle pensioni. Le misure, inserite nel maxiemendamento del governo al Senato, hanno già sollevato critiche, definendole un vero e proprio pasticcio. L’intervento del Mef ha acceso ulteriori polemiche, mentre i principali nodi sembravano ormai risolti. Una fase di tensione che rischia di complicare ancora di più il cammino della legge finanziaria.
Proprio quando i principali nodi sembravano risolti, nel percorso della manovra al Senato si apre un nuovo fronte di polemica: le misure che inaspriscono le norme sulle pensioni, introdotte con il maxiemendamento del governo. Le opposizioni attaccano sul tema, mentre i senatori di maggioranza non nascondono la preoccupazione e l'imbarazzo, su un tema così socialmente sensibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sulla manovra piomba la ‘bomba’ della stretta sulle pensioni: “Un pasticcio, ci mancava la manina del Mef”
Leggi anche: Manovra, doppia beffa per Salvini: nuova stretta sulle pensioni anticipate e rinvio del Ponte sullo Stretto
Sulla manovra piomba la ‘bomba’ della stretta sulle pensioni: “Un pasticcio, ci mancava la manina del Mef” - Proprio quando i principali nodi sembravano risolti, nel percorso della manovra al Senato si apre un nuovo fronte di polemica: le misure che inaspriscono ... fanpage.it
Manovra, caccia a un miliardo. Spunta una stretta fiscale sulle imprese - Secondo quanto apprende Repubblica da fonti dell’esecutivo, tra le coperture potrebbe ... repubblica.it
Manovra, stretta sui pagamenti della Pa ai consulenti: i debiti fiscali con l’Erario decurtati dai compensi - Rivedere la stretta sui pagamenti della Pa ai consulenti che non hanno pagato tasse e contributi. ilmessaggero.it
Slittano al 2033 780 milioni per il Ponte sullo Stretto. È fissato per lunedì 22 dicembre l'approdo in Aula al Senato della Manovra con voto previsto martedì 23 dicembre - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.