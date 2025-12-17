Sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli il cantante neomelodico di Rossetto e caffè renderà omaggio anche alla sua città

Sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli, Sal Da Vinci, uno dei cantanti neomelodici più famosi degli ultimi anni, si esibirà questa sera alle 21. L’artista renderà omaggio alla sua città con un concerto che celebra la musica e la cultura napoletana, coinvolgendo il pubblico in un evento unico e imperdibile.

C antante neomelodico tra i più famosi degli ultimi anni, Sal Da Vinci è protagonista questa sera alle 21.20 su Canale 5 del concerto-evento Stasera.Che Sera!. Un live registrato in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove il cantante di Rossetto e caffè ha festeggiato i suoi oltre 40 anni di carriera in attesa di andare a Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. Tra gli ospiti in scaletta ci sono Renato Zero, Paolo Bonolis e Serena Brancale. Addio a James Senese, il sax che ha dato voce a Napoli X Leggi anche › Renato Zero si racconta, da “Triangolo” a Enrica Bonaccorti: «Non ha intenzione di mollare» Sal Da Vinci – Stasera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

