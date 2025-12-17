Suicidi in carcere | il dato allarmante tutti contro Caino

Il numero di suicidi nelle carceri italiane raggiunge livelli allarmanti, ignorati dalla società e dal sistema penale. Ogni giorno, notizie di vittime si susseguono, spesso trascurate e relegata alle pagine interne. Sovraffollamento, carenza di personale e condizioni di isolamento acuiscono la tragedia di un’emergenza che richiede attenzione immediata e interventi concreti.

Record di suicidi in carcere: l'emergenza che il penale e la società odierna continua a ignorare. Ogni giorno che giunge a noi una notizia di un suicidio in carcere la stessa passa quasi in sordina, relegata alle pagine interne: anche quest'anno il numero dei suicidi nelle carceri italiane ha raggiunto livelli record, con istituti sovraffollati ben oltre la capienza regolamentare e una carenza cronica di personale sanitario e di polizia penitenziaria. Il declino del sistema penitenziario italiano raggiunge oggi una velocità quasi inarrestabile, un correre continuo verso il baratro in preda a meccanismi di giustizialismo lasciano il passo alla democratica ed alla giustizia vera.

